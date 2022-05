Tom Cruise chega de helicóptero à pré-estreia do filme Top Gun 2

Tom Cruise, de 59 anos, fez uma entrada digna de estrela de filmes de acção e chegou à pré-estreia do "Top Gun: Maverick" de helicóptero, em San Diego, nos Estados Unidos. A passadeira vermelha desta quarta-feira contou com a presença de Cruise, da co-estrela Jennifer Connelly e de Miles Teller, de acordo com o Daily Mail.

Depois do aclamado Top Gun ter estreado há 36 anos com Tom Cruise como personagem principal, agora é a vez do lançamento do segundo filme. "Top Gun: Maverick" deveria ter ido para as salas de cinema mundiais em 2020, mas a pandemia tardou a estreia em dois anos.

O ator, conhecido por realizar todas as acrobacias e cenas arriscadas em filmes de ação sem necessitar de um duplo, decidiu não pilotar o helicóptero Eurocopter AS350 Écureuil que lhe deu uma entrada inesperada na passadeira vermelha. Cruise tem licença de piloto há 28 anos, que também utiliza para sua vantagem em acrobacias no cinema, como girar um helicóptero enquanto "cai" por uma cascata em "Mission: Impossible – Fallout".

Neste segundo filme de "Top Gun", a estrela também pilotou um avião de combate e, uma vez mais, um helicóptero.