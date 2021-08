Tom Cruise deixa cair dentes em cima da mesa durante almoço com jornalista

Um antigo diretor chefe do New York Post revelou num documentário e citado pela revista OK Magazine, que o ator Tom Cruise protagonizou, há uns anos, um momento embaraçoso num almoço entre os dois quando os dentes da frente do galã de Hollywood caíram em cima da mesa.

"Estávamos a beber e a conversar e, nesse momento, quando vi, os seus dentes da frente caíram sobre a toalha de mesa mesmo à minha frente", revelou o jornalista, admitindo que se sentiu constrangido. O jornalista recordou que no momento o pensamento dele foi "este é um rosto que está em cartazes por todo o mundo, um homem bonito e lá estão os seus dentes da frente [caídos]".

Naquele momento o ator explicou que estava a brincar com os filhos quando um deles o pontapeou na boca e lhe partiu os dentes.





Tom Cruise pegou de imediato nos dentes e colocou-os em frente ao jornalista ainda à mesa e implorou que o sucedido se mantivesse em segredo. "Foi um momento desconfortável, por isso, esta história nunca foi publicada até hoje", disse.