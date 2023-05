Toni, o histórico capitão e antigo treinador do Benfica, vai estrear-se, aos 76 anos, num campeonato diferente. Vencedor de 23 títulos enquanto jogador e treinador do Benfica, Toni é padrinho da marcha popular de São Domingos de Benfica.



Ao lado da madrinha, a modelo Jani Gabriel, vai liderar a nova equipa no desfile das marchas populares, na Avenida da Liberdade, em Lisboa, na noite de Santo António (12 para 13 de junho).









