Tony Carreira acarinhado pela neta em dia especial de regresso aos palcos

Uma noite de amor e muita emoção! Tony Carreira voltou aos palcos e não controlou as lágrimas. Lembrou a filha Sara, que morreu há sete meses, e recebeu um abraço simbólico da plateia. "A vida deu-me o melhor e o pior e dentro desse pior há uma coisa que a morte não consegue destruir: o amor. Acreditando naquilo que acredito e quero acreditar, a minha filha está connosco." As palavras fortes tocaram o coração de todos os presentes, em especial da família.Os filhos Mickael e David Carreira estavam na plateia a assistir ao espetáculo do pai, acompanhados pelas respetivas companheiras, Laura Figueiredo e Carolina Carvalho. Um dos pontos altos da noite foi a subida de Beatriz, de quatro anos, ao palco. Foi a primeira vez que a filha de Mickael e Laura assistiu a um concerto de Tony Carreira. Avô e neta trocaram um abraço apertado, mostrando aos presentes a ligação que os une. "Noite mágica", assinalou a nora do cantor, referindo-se ao momento de ternura em palco.