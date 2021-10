É já este mês que Tony Carreira regressa aos grandes concertos: no Coliseu de Elvas no dia 16 e no Multiusos de Guimarães, no dia 30. Embora não sejam as suas primeiras atuações este ano, o cantor está ansioso para voltar aos concertos em força, após ter anunciado uma pausa na sua carreira a 30 de novembro de 2018.