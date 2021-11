Tony Carreira anuncia novo álbum "pela voz doce" da filha Sara

Este é um álbum de sonhos e esperança pela voz doce da Sara, com a reedição do "Leva-me a Viajar" que conta com mais de 30 vozes inconfundíveis", escreveu o cantor.'Sara Carreira: A Minha História' é o novo trabalho pela voz da jovem cantora, que morreu aos 21 anos, e conta com algumas participações especiais. "É de amor e dedicação que nasce este trabalho. Que a música seja um veículo de ligação a quem a ouve, hoje e sempre", lê-se na imagem de apresentação do álbum.