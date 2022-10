Tony Carreira vai celebrar os seus 35 anos de canções de uma forma muito especial e inédita. O cantor anunciou no início da semana que vai ser a estrela de um luxuoso cruzeiro, onde irá realizar três concertos e conviver com os fãs. "Queria fazer algo que fosse totalmente diferente daquilo que já fiz, e este cruzeiro é um evento totalmente diferente, único e especial, que ficará, com certeza, na memória de todos os que embarcarem nesta aventura connosco", diz o cantor, que escolheu este exclusivo retiro em alto-mar para assinalar mais uma etapa na sua carreira.









