Tony Carreira classifica como "desumana" demora na investigação sobre acidente que vitimou a filha Sara

Tony Carreira esteve esta quinta-feira em entrevista à TVI 10 meses após a morte da filha Sara Carreira. O artista falou sobre a investigação sobre o caso do acidente que vitimou e classificou como "desumano" a demora em obter conclusões."É uma perda que jamais vou superar", assumiu. Ao longo da entrevista, Tony revelou ter ficado surpreendido pelo forma como os bilhetes para o primeiro concerto no casino do Estoril esgotaram em apenas 7 minutos.Foi ainda revelado que Tony Carreira assinou um contrato de exclusividade com a estaçãod e Queluz de Baixo. O acordo ficou fechado em 2020, mas só agora foi revelado tendo em conta as circunstâncias pessoais do artista. Em cima da mesa está a realização de uma série sobre o cantor português.O cantor concluiu a entrevista assumindo: "Quero acreditar piamente que um dia vou estar com ela [a filha Sara Carreira]".