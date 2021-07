Tony Carreira mostra-se empenhado na recuperação e mudança de hábitos de vida, depois de ter sofrido um enfarte do miocárdio agudo, há mais de uma semana, no Algarve. A saúde é agora a principal preocupação do cantor, de 57 anos, que tem estado a seguir à risca a recomendação dos profissionais de saúde e a medicação prescrita, que terá de tomar para a vida. Os próximos tempos ...