Tony Carreira chegou esta quinta-feira, finalmente, ao seu destino: o Santuário de Fátima. Pela primeira vez, o cantor romântico fez-se à estrada e percorreu dezenas de quilómetros até à Cova da Iria. A apresentadora Fátima Lopes foi o principal pilar do artista ao longo do trajeto, que partilhou com um grupo restrito de peregrinos.