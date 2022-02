Mais de um ano após a morte de Sara Carreira, a 5 de dezembro de 2020, Tony Carreira confessou que evita ouvir as músicas da filha. "Prefiro não ver nem ouvir [as músicas], por enquanto", disse o cantor romântico à margem do 29º aniversário da estação de Queluz de Baixo. Apesar do desejo de perpetuar a memória de Sara, ver imagens da filha e ouvir os temas que compôs é algo doloroso para o artista, que tem encontrado no trabalho o principal escape para superar a tristeza.