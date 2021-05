Tony Carreira cria associação para homenagear a filha Sara. Objetivo é dar bolsas de estudo a jovens

O objetivo do projeto é dar continuidade aos sonhos da Sara e à sua forma de estar perante os outros é o desígnio e a razão de ser da Associação Sara Carreira."Uma filha doce e dedicada, uma irmã presente, uma tia carinhosa, uma amiga leal, uma cantora dotada, uma menina mulher, uma artista de muitos talentos e para quem não havia impossíveis, e que acreditava nos sonhos e lutava por eles com trabalho e dedicação. A Associação Sara Carreira reflete tudo o que foi a sua vida. É a forma como a família deseja perpetuar a memória da Sara: ajudar o próximo, lançar sementes de talentosas crianças carenciadas, homenageando o modo de vida generoso da Sara", informa o site A missão da associação é apoiar crianças e jovens adultos, com poucos recursos, na concretização dos seus sonhos para chegar mais longe, apoiando-os na continuidade da sua formação.A organização conta com vários rostos como embaixadores, tais como Bárbara Bandeira, Carolina Carvalho, Angie Costa, Cláudia Vieira, Catarina Furtado, Cristiano Ronaldo, Fernanda Serrano, Georgina Rodríguez, João baião, Júlia Pinheiro, Lourenço Ortigão, ou Manuel Luís Goucha.Cristina Ferreira, outrora muito próxima do clã Carreira, não figura como uma das apoiantes do projeto.