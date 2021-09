O regresso à música revelou-se essencial para Tony Carreira enfrentar o processo de luto da filha Sara. Nas últimas semanas, o cantor tem estado em estúdio a trabalhar no novo disco. A primeira pista foi dada por um dos músicos envolvidos no projeto, o saxofonista Elmano Coelho. "Há disco novo a caminho", escreveu na legenda de uma foto com o artista. Depois foi o próprio Tony Carreira a anunciar novidades para breve com a partilha de uma imagem de bastidores.