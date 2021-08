Tony Carreira emociona com homenagem à filha Sara durante concerto

Tony Carreira voltou a subir ao palco, na sexta-feira (dia 13), para um concerto marcado pela emoção. Em Castelo Branco, perante uma plateia de duas mil pessoas, o cantor conversou com o público nos intervalos das músicas, deixando claro que é nos fãs que vai buscar coragem para seguir em frente. "É bom voltar a receber o vosso carinho, pois é ele que me tem dado força", disse Tony Carreira, arrancando da assistência um forte aplauso e, também, algumas lágrimas.Recorde-se que este é o segundo espetáculo do artista desde a morte da filha, Sara Carreira, a 5 de dezembro de 2020. Durante o concerto, o cantor voltou a homenagear a jovem ao esclarecer que o anel que usa não é de casamento. "A única aliança que uso foi a minha filha que me deu", afirmou.