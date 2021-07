Tony Carreira encontra paz na música

Com a morte de Sara, Tony Carreira assume que a sua vida deixou de fazer sentido. “Quando a minha filha partiu foi de uma violência extrema. Morri por dentro, ainda estou a tentar encontrar alguma vida cá dentro. Bebi mais do que devia, não tenho problemas em dizer, parecia um zombie. Depois, veio alguma violência, fui injusto com pessoas que amo muito, revoltei-me”, desabafou, em maio, em entrevista a Manuel Luís Goucha. Perante tamanha provação, o artista refugiou-se na música. Reagendou concertos e começou a preparar um álbum com temas dedicados à sua “princesa”. “A música é, neste momento, o único espaço em que encontro paz. Tenho de aprender a sorrir de novo. Tenho de seguir em frente”, disse, acrescentando: “A música está a ajudar-me muito. Há dias mais difíceis do que outros, mas está a ajudar-me muito.”Na passada sexta-feira provou isso mesmo no Casino Estoril, no seu grande regresso aos palcos. Emocionado mas feliz por estar de novo junto dos fãs - uma plateia de 400 pessoas - Tony encantou como nos velhos tempos. A última vez que tinha subido a um palco tinha sido em 2018. Sara foi recordada pelo artista ao longo da atuação e as receitas , cerca de 24 mil euros, reverteram na íntegra para a Associação Sara Carreira.