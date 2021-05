A tristeza mora no coração de Tony Carreira, que cinco meses depois do acidente de viação que ceifou a vida da filha Sara, aos 21 anos, continua sem respostas. A demora nas investigações sobre o que originou a tragédia está a tirar a paz ao cantor. “Ainda não há conclusões por parte do Ministério Público (MP). A GNR de Santarém não concluiu nada. A Covid-19 serve de desculpa para tudo....