O cantor Tony Carreira gravou uma mensagem de apoio a José Luís Carneiro, candidato à liderança do PS. O vídeo foi partilhado no Instagram do atual Ministro da Administração Interna."Gosto muito dele. É uma pessoa com muitos princípios. Já o conheço há muitos anos. Com princípios muitos bons e com os quais me identifico. Portanto, desejo-lhe toda a sorte do mundo porque é de pessoas como ele que precisamos", diz Tony Carreira.