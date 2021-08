Desde 5 de dezembro de 2020, dia do acidente que vitimou Sara Carreira, Tony Carreira vive num sofrimento profundo, estando a aprender a lidar com as saudades daquela que sempre apelidou de sua "princesa".Por isso, tem encontrado refúgio em ações que possam, de alguma forma, homenagear a jovem, que morreu aos 21 anos.