A emoção tomou conta da família Carreira no especial ‘Sementes do Futuro’ (SIC), que revelou as histórias dos 21 jovens a quem foram atribuídas as bolsas da Associação Sara Carreira, criada em homenagem à jovem que perdeu a vida aos 21 anos num acidente de viação.Tony Carreira não conseguiu conter as lágrimas quando recordou a sua eterna princesa e conheceu alguns dos jovens que vão beneficiar dos apoios para concretizarem os seus sonhos.