Tony Carreira partilha foto a poucas horas de subir ao palco para o primeiro concerto após a morte da filha

O valor do bilhete (60 euros) reverte na totalidade para a Associação Sara Carreira, que vai ajudar jovens entre os 12 e 21 anos a lutar pelos seus sonhos.





Tony Carreira prepara-se para subir ao palco do Casino do Estoril esta sexta-feira à noite, naquele que será o primeiro concerto desde a morte da filha, Sara Carreira.Numa publicação na rede social Instagram, o artista publicou uma fotografia a preto e branco com a legenda "Até já!".Recorde-se que o cantor sofreu um enfarte do miocárdio no mês passado.Em atualização