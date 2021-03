Tony Carreira quebra o silêncio e assinala 33 anos de carreira sem esquecer a filha Sara

O cantor, que deu os primeiros passos no mundo da música a 5 de março de 1988 no Casino da Figueira da Foz, garante que "não sonhava com tanto".

ntem [sexta-feira] também fez 3 meses que perdi aquela a quem chamava, e chamo, a Mulher da Minha Vida", escreveu, referindo-se à filha que morreu num acidente de viação em dezembro.



O cantor de "Sonhos de menino" revela que "a cada dia que passa mais saudades" tem de Sara, a quem chama "princesa".



O cantor romântico termina a publicação com um agradecimento aos fãs, pelo apoio recebido após a morte da filha mais nova.







Tony Carreira celebrou na sexta-feira 33 anos de carreira mas só este sábado assinalou a data com uma publicação na página de Facebook, onde explica o silêncio."O