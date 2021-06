A recuperar do enfarte do miocárdio que sofreu na passada quarta-feira, Tony Carreira, de 57 anos, tem contado com a companhia da família nestes tempos difíceis. Assim que deixou o Hospital de Faro, na sexta-feira, o artista dirigiu-se à casa que tem no Algarve, em Pinhal Velho, entre Albufeira e Vilamoura, para um período de descanso e tem sido no colo dos dois filhos, David e Mickael, e da neta Beatriz, de quatro anos, que tem ganho algum alento.