Com o aproximar das festividades natalícias e poucos dias após ter sido tornada pública a acusação do Ministério Público sobre o acidente que vitimou Sara Carreira, a 5 de dezembro de 2020, Tony Carreira volta a viver momentos de profunda dor e tristeza. O cantor romântico marcou presença, na última terça-feira, no evento do 5º aniversário da editora Contraponto, em Lisboa, mas acabou por revelar a sua fragilidade emocional ao abandonar a cerimónia para se "recompor".