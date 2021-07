Tony Carreira sobe hoje ao palco do casino Estoril sete meses após a morte da filha

Sete meses após a morte abrupta da filha Sara e quase dois depois do interregno musical, Tony Carreira regressa ao seu habitat: o palco. Esta sexta-feira, 23 de julho, o cantor de sonhos sobe ao palco do Casino Estoril para um espetáculo intimista. O valor do bilhete (60 euros) reverte na totalidade para a Associação Sara Carreira, que vai ajudar jovens entre os 12 e 21 anos a lutar pelos seus sonhos. Está a ser preparado ao rigor todo o alinhamento de um concerto que se espera emotivo e de troca de carinho mútuo entre Tony Carreira e o seu público, que esgotou o Salão Preto e Prata em pouco mais de dez minutos. Neste regresso aos palcos, o cantor contará com o apoio da família que tem sido o seu grande suporte.Há cerca de um mês, o artista sofreu um enfarte do miocárdio e os admiradores temiam que o espetáculo fosse adiado, mas tal não se aconteceu. Tony Carreira seguiu à risca os conselhos dos médicos, mudou toda a sua rotina e conseguiu concretizar o desejo de voltar aos palcos.