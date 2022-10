Tony Carreira já assumiu que quando está em Lisboa, vai todos os dias ao cemitério. “Até ter outras provas que procuro ou respostas que procuro, o único sítio onde sinto bem-estar é ali. Falo com ela, faço-lhe muitas perguntas. Estou à espera das respostas, espero senti-las no meu coração”, disse o cantor.





CM sabe que o artista segue esse ritual de ir diariamente ao Cemitério dos Prazeres, em Lisboa, sendo que umas vezes vai de manhã e outras à tarde. Esta sexta-feira, dia em que Sara Carreira faria 23 anos, o cantor, de 58, foi logo de manhã. Sozinho, esteve largos minutos no interior do cemitério, tendo saído por volta das 10h30, de semblante bastante carregado.



sabe que o artista segue esse ritual de ir diariamente ao Cemitério dos Prazeres, em Lisboa, sendo que umas vezes vai de manhã e outras à tarde. Esta sexta-feira, dia em que Sara Carreira faria 23 anos, o cantor, de 58, foi logo de manhã. Sozinho, esteve largos minutos no interior do cemitério, tendo saído por volta das 10h30, de semblante bastante carregado.

No ano passado, no dia de aniversário da eterna ‘princesa’, o clã Carreira reuniu-se com familiares e amigos na Basílica da Estrela, em Lisboa. Agora, e tal como o Correio da Manhã noticiou na edição desta sexta-feira, ficou a saber-se que a família pediu há vários meses que se reze todos os domingos, às 19 horas, uma missa em alma de Sara, que morreu a 5 de dezembro de 2020, num acidente na A1 (em Santarém).





Até ao fecho desta edição, nenhum elemento da família Carreira tinha feito uma homenagem pública.