Tony Carreira despediu-se esta segunda-feira da amiga e antiga empresária Cristina Rodrigues, na Capela da Amora, no Seixal. O artista de 57 anos chegou por volta das 17h45 para o velório e esteve cerca de uma hora no espaço. Antes disso, recorreu às redes sociais para lhe deixar uma mensagem emocionada e lembrar a filha, Sara, que morreu em dezembro do ano passado.