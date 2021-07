Tony Carreira entrega-se à música e aos fãs com espectáculos marcados

A vida trouxe “o pior” a Tony Carreira, mas a pouco e pouco o cantor reencontra um sentido naquilo que a vida lhe deu “de melhor”. E no melhor há espaço para a música e para os fãs. É por isso que o artista tem já agenda para os próximos meses, com quatro espetáculos marcados.Depois de uma paragem de quase três anos - e sete meses depois da morte da filha Sara -, o regresso aos palcos aconteceu no passado dia 23. O Salão Preto & Prata do Casino Estoril não foi suficiente para chegar a todos - os 400 lugares permitidos de lotação, em pandemia, esgotaram em menos de 10 minutos.