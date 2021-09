Toy avançou com um processo judicial contra o Chega, liderado por André Ventura, após o partido político ter utilizado, sem a sua autorização, a canção ‘Coração Não Tem Idade (Vou Beijar)’ na sua campanha eleitoral para as autárquicas e de ter, ainda, alterado a letra. "Falei com Sociedade Portuguesa de Autores - que é quem me administra - e eles também não receberam qualquer pedido por parte do Chega", explicou o cantor ao CM.