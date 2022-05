Traficante envolvido na morte de Mac Miller condenado a 17 anos de prisão

Stephen Andrew Walter foi condenado, esta segunda-feira, a 17 anos de prisão pelo envolvimento na morte de Malcom James McCormick, conhecido pelo nome artístico Mac Miller, avançou a Billabord. Em 2018, Walter forneceu comprimidos que continham fentanil a Miller, levando à overdose e morte do artista norte-americano.O tribunal de Los Angeles condenou Walter a 210 meses de prisão, após o arguido admitir as acusações ligadas à distribuição de fentanil ao ex-namorado de Ariana Grande. Este tipo de crime acarreta uma sentença obrigatória de 20 anos, contudo foi feito um acordo e a pena foi reduzida.As primeiras acusações a Walter foram feitas em 2019, em conjunto com Cameron James Pettit e Ryan Michael Reavis. Reavis declarou-se culpado no mesmo ano e foi condenado a 11 anos de prisão. O processo judicial contra Pettit encontra-se pendente, segundo a Billabord.O rapper de 26 anos foi encontrado morto na sua casa na Califórnia a 7 de Setembro de 2018. O relatório toxicológico detetou fentanil, cocaína e álcool no corpo do artista. Miller deixa no seu legado álbuns como “The Divine Feminine”, “Swimming” e “Circles”, sendo o último lançado após a sua morte, em 2020.