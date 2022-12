Trailer do documentário de Meghan Markle e Harry teve mais de 200 mil reações negativas

O trailer da série documental protagonizada por Meghan Markle e Harry, publicado no Youtube, recebeu mais de 220 mil reações negativas em menos de uma semana. Num vídeo com 72 segundos, feito a partir de fotos nunca partilhadas do casal, a Netflix anunciou o documentário com custo de produção milionário.Com cerca de 7,3 milhões de visualizações, o trailer do documentário 'Megan & Harry' teve cerca de 20 mil gostos para 220 mil "não gostos". Os comentários no Youtube também revelarem esta tendência. "Prefiro ver a classificação do vídeo antes de perder tempo a vê-lo', escreve um índividuo em resposta ao vídeo publicado pela plataforma de streaming, na passada sexta-feira.O documentário vai ser lançado em duas partes, segundo anuncia a Netflix. A primeira estará disponivel a partir desta quarta-feira e a segunda a partir de dia 15 de dezembro.É de notar que esta produção tem vindo a ser alvo de diversas polémicas nos últimos meses. O duque e a duquesa de Sussex quiseram, inclusive, adiar a data de lançamento após a morte da Rainha Isabel II para 2023, mas o pedido foi recusado.Neste documentário, o casal prometeu revelar mais segredos e polémicas sobre a coroa britânica. O jornal britânico Daily Mail referiu que para a realeza o lançamento do vídeo de apresentação era uma "declaração de guerra".