Rikkie Valerie Kolé, de 22 anos, fez história ao tornar-se na primeira mulher transgénero a vencer o concurso Miss Holanda.



De acordo com o canal de televisão britânico ‘SkyNews’, o júri ficou inspirado com a história de vida da jovem, que iniciou o processo de mudança de sexo aos 16 anos.



Durante a participação no concurso, Rikkie assumiu que quer tornar-se “numa voz e modelo a seguir” na luta pelos direitos das pessoas transgénero.









