A semana de moda de Nova Iorque terminou em grande com os estilistas a apresentarem as suas propostas para a próxima primavera/verão.





As atenções voltaram-se para os nomes mais conhecidos que pisaram as passerelles, como as modelos Bella Hadid e Emily Ratajkowski. Esta última deu que falar com um look arrojado, assinado pelo estilista Tory Burch, composto por uma blusa e um soutien completamente transparentes, deixando os seios visíveis.