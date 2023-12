Travis Kelce prepara festa de aniversário de Taylor Swift sem olhar a gastos

Taylor Swift atua nos dias 24 e 25 de maio de 2024 no Estádio da Luz, em Lisboa.

O bicampeão da NFL Travis Kelce está a preparar a festa de aniversário da namorada, a cantora norte-americana Taylor Swift, e não olha a gastos. Uma fonte próxima do casal adiantou na segunda-feira à US Weekly que o desportista "quer organizar a melhor festa possível".Taylor Swift completa 34 anos na quarta-feira. De acordo com a mesma fonte, Travis Kelce pretende reunir os "amigos próximos" da artista e "o dinheiro não é assunto".O casal vive um romance desde setembro. Em outubro, o atleta comprou uma nova mansão em Kansas City, para a qual a cantora se prepara para mudar