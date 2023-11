Travis Kelce vai deslocar-se à América do Sul para ver Taylor Swift atuar ao vivo

Recorde-se que o bicampeão da NFL comprou uma nova mansão em Kansas City por sentir que precisa de mais privacidade.

A cantora atua nos dias 24 e 25 de maio de 2024 no Estádio da Luz, em Lisboa. A 13 de outubro, chegou às salas de cinema em Portugal um filme sobre a digressão da norte-americana.

Travis Kelce vai deslocar-se à América do Sul para ver Taylor Swift, com quem vive um romance, atuar ao vivo, relatou a Fox News. A cantora tem dois concertos agendados no Brasil e três na Argentina, no âmbito da "The Eras Tour".O bicampeão da NFL planeia usar o tempo livre, motivado pela pausa competitiva no Kansas City, para assistir a um concerto de Taylor Swift, da mesma forma que a artista tem vindo a marcar presença nas bancadas durante os jogos do clube."A minha pele está a ficar muito pálida. Preciso de ir a algum sítio mais ensolarado, mais próximo do Equador", afirmou num podcast, em resposta ao irmão.O atleta falhou um jogo no domingo, em Frankfurt. Este fim de semana, o Kansas City não entra em campo.O primeiro espetáculo de Taylor Swift na América do Sul decorre esta quinta-feira, em Buenos Aires.A 15 de outubro, Taylor Swift e o atleta beijaram-se repetidamente durante uma festa em Nova Iorque