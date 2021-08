Travis Scott e Kylie Jenner compram autocarro para a filha e ‘enlouquecem’ Internet

O músico Travis Scott e a empresária Kylie Jennner ofereceram esta quarta-feira um autocarro escolar amarelo, tipicamente americano, à filha Stormi.



Kylie Jenner fez questão de partilhar as imagens na rede social Instagram escrevendo que a menina de três anos não parava de falar sobre um autocarro daqueles nos últimos dias.





her parents are literally kylie jenner and travis scott, do u think she would be able to ride a normal bus in peace? it’s a child, she would be so scared

As reações à compra não tardaram e na rede social Twitter as opiniões dividem-se. Muitas pessoas acreditam que Stormi deve experienciar as mesmas coisas que outras crianças da sua idade e que foi um gesto "querido" até porque como os seus pais são famosos não seria seguro para ela andar num autocarro cheio.





Ainda assim, são as críticas que mais se fazem sentir naquela rede social. Os utilizadores do Twitter acreditam que Stormi queria andar no autocarro com amigos e crianças da sua idade e não sozinha.





She wanted to get on a bus with other kids not a Damn bus for herself she's like damn I should of been more specific
August 25, 2021





This is sad as fuck. She wants to ride a bus with other kids not have a giant bus to herself. Some celebrities are to far gone to even see what’s in front of their face

— Violent Dezign Records (@DezignRecords) August 25, 2021 A partilha de Travis e Kylie surge numa altura em que existem diversos rumores de que o casal pode estar à espera do segundo filho, embora nenhum dos dois tenha confirmado oficialmente o reatar da relação que terminou em 2019.