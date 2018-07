Jovens filmavam vídeos relacionados com viagens e aventuras.

Três youtubers foram encontrados mortos após caírem da cascata Shannon Falls, perto de Vancouver, no Canadá. A informação foi avançada pela polícia federal canadiana.O acidente que levou à morte de Megan Scraper, de 29 anos, Ryker Gamble, de 30, e Alexey Lyah, de 30, ocorreu no passado dia 3 de julho.

Segundo fonte das autoridades locais, os jovens encontravam-se a nadar numa piscina no topo da cascata quando perderam o equilíbrio e caíram.



As vítimas faziam parte do grupo "High on Life", que produz vídeos sobre aventuras e viagens na plataforma Youtube. O canal conta com mais de meio milhão de seguidores.