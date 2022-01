O Tribunal de Santarém recusou todos os pedidos efetuados por Tony Carreira no âmbito do processo de investigação à morte da filha, Sara, num acidente de viação.Tony Carreira, de 58 anos, e a ex-mulher, Fernanda Antunes pediram ao tribunal que apreendesse os automóveis envolvidos no acidente (para permitir a reanálise e evitar que os mesmos pudessem ser alterados), as imagens captadas pela CMTV após o acidente e a fita do tempo da concessionária Brisa.