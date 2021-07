George, filho de William e Kate Middleton, era já visto como um amuleto da sorte para a seleção inglesa e, no domingo, a sua presença na final do Euro 2020 não falhou.E o príncipe de sete anos viveu um verdadeiro misto de emoções. Vibrou e saltou quando Inglaterra estava na liderança e tornou-se o rosto do sofrimento no final, quando Itália levou a melhor na partida e se sagrou campeã da Europa.