É o valor mais baixo de sempre pago pela TVI num reality show. Um montante que contrasta, por exemplo, com o ganho por concorrentes das edições de famosos (até 2 mil euros).



A nova temporada do ‘Big Brother’ arrancou no passado domingo e conta com um total de 20 concorrentes - sendo que, ao longo dos próximos meses, e como já vem sendo habitual no formato, novos participantes poderão entrar na ‘casa’.









