Último adeus a Ana Afonso

Dezenas de pessoas estiveram na quarta-feira no último adeus de Ana Afonso, que morreu no passado dia 3 de janeiro. O funeral da atriz, modelo e ex-concorrente da 'Quinta das Celebridades' (TVI) aconteceu na cidade de Quarteira, no Algarve, e juntou familiares e amigos mais próximos.



Entre as muitas pessoas que quiseram prestar uma última homenagem a Ana Afonso esteve o ex-companheiro João Melo, o ator e ex-vocalista da banda Fúria do Açúcar, com quem viveu durante quatro anos, e a filha de ambos, Beatriz, de 22 anos.









