A pedido da família, viram-se poucas flores no funeral de Luís Aleluia, que nos deixou na sexta-feira, dia 23, aos 63 anos. E, também, poucas pessoas de preto, já que João Aleluia, o filho mais novo do ator, rogou que, para honrar a memória do pai – que tanto nos fez rir –, se levasse roupa branca ou colorida à sua despedida.









