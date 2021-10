A 57º edição da ModaLisboa fechou com chave de ouro. No último dia do evento que celebra a moda nacional as passerelles brilharam com propostas dos designers Valentim Quaresma, Nuno Gama, Gonçalo Peixoto e Nuno Baltazar.Foram muitos os famosos que marcaram presença na despedida do certame e que se mostraram atentos às novas tendências para a primavera/verão do próximo ano.