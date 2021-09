Anna Westerlund é uma nova mulher, já sem "grande parte" da sua identidade desde a morte de Pedro Lima, em junho do ano passado, mas com esperança no futuro e pronta para recomeçar. A ceramista e os quatro filhos, Ema, de 17 anos, Mia, de 12, Max, de 9, e Clara, de 3, já se mudaram para a casa nova, localizada na zona de Cascais, a moradia de sonho que o ator estava a construir.