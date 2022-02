Leia o artigo completo na Máxima

Roubei descaradamente o título ao livro de contos da Flannery O’Connor, talvez numa tentativa inconsciente de tocar a sua visão apocalíptica e humorada da vida. É que o mesmo sintetiza exemplarmente uma verdade universal: um bom homem é difícil de encontrar. No sentido humanista de O’Connor, como no sentido mais imediato do amor romântico, a razão porque o ofereci há uns bons anos a uma grande amiga. Para nós as duas, cartas fora do baralho já aos 20 anos, era incompreensível a obsessão feminina com os namorados - boa parte das mulheres não aguenta ficar sozinha - por um lado, e a indiferença deles ao tema, por outro, apesar de não aguentarem sozinhos, mas por razões mais práticas.