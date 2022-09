A vida deu-me muito em pouco tempo. Este ano, vivi o melhor e o pior momento da minha vida num instante. Um pedaço do meu coração voou”, foi desta forma que Georgina Rodríguez quebrou o silêncio e falou pela primeira da morte do filho recém-nascido, há cerca de cinco meses, e do nascimento da pequena Bella Esmeralda.









