"Uma morte anunciada": Famosos reagem à morte de Eduardo Beauté

Até um dia... descansa, finalmente, em paz".

também quis manifestar o seu luto relembrando o "amigo" e "irmão" que perdeu: "não tenho palavras e tenho o coração a chorar. Estou em choque e a passar os momentos que passámos juntos e o enorme privilégio da tua amizade e amor. Não se agradece, não há palavras, sou e continuarei a ser o padrinho do teu filho. Choro. Que tenhas a paz que te faltou aqui e tudo o que mereces pois tu eras, és,daquelas pessoas que trazem algo de melhor e bom para a vida dos outros. Amigo, irmão, pedaço do meu coração".





Após a notícia da morte do cabeleireiro e empresário, Eduardo Beauté, ter sido avançada pelo ex-marido, Luís Borges, vários famosos já se pronunciaram sobre o empresário.Flávio Furtado foi um dos primeiros a reagir à publicação do modelo no Instagram: "António Pedro CerdeiraA cantora Fábia Rebordão assumiu-se "incrédula". Sara Sampaio, Carolina Loureiro, Sara Matos, Liliana Campos, Maria Botelho Moniz e Catarina Mira também deixaram a sua mensagem de luto a Luís Borges.