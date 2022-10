Motivos não faltam a Fernando Mendes para celebrar. O ‘Preço Certo’, que (RTP 1) continua a liderar audiências – sendo mesmo o programa mais visto do dia por diversas vezes –, está a festejar 20 anos em antena e assinala a emissão quatro mil com um programa especial, em direto de Anadia, em Aveiro, no próximo dia 31 (2.









Ver comentários