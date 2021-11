Internado numa unidade de cuidados continuados, o ator Rogério Samora, de 62 anos, não regista evoluções no seu estado de saúde.“As coisas estão difíceis. Mas não perdemos a esperança. Enquanto ele estiver do nosso lado, há que acreditar”, revelou Carlos Samora, primo do artista, ao Correio da Manhã.