É o braço-direito do campeão mundial Enzo Fernández. Valentina Cervantes, criadora de conteúdos também argentina, com 22 anos, é a mulher que ocupa o coração do médio do Benfica, de 21 anos.



A influenciadora e o futebolista moram, desde este ano, em Lisboa com a filha, Olívia, nascida em 2020. Os dois ter-se-ão conhecido em 2018, mas só assumiram publicamente a relação em 2019.









