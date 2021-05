"Vamos amar-te sempre": Famosos recordam Maria João Abreu e choram morte da atriz

O mundo do espetáculo, da televisão, do teatro, do cinema, em Portugal recebeu esta quinta-feira a notícia da morte de Maria João Abreu com tremendo choque.

A atriz, que morreu aos 57 anos, lutava pela vida após ter sofrido dois aneurismas cerebrais. Depressa vários atores, apresentadores, figuras da televisão e do teatro, utilizaram asredes sociais para recordar a atriz, chorar a sua morte e apoiar a família da artista no luto.





alentosa, alegre, afetuosa"



View this post on Instagram A post shared by Fátima Lopes (@fatimalopesoficial)





"Todos já sentimos muitas saudades tuas", escreveu Teresa Guilherme



View this post on Instagram A post shared by Teresa Guilherme (@teresaguilherme)





Obrigado pela nossa última conversa, apressados no corredor da SIC: A homenagem de César Mourão



View this post on Instagram A post shared by César Mourão (@cesartmourao)





Nunca tive o privilégio de trabalharmos juntas...: Fernanda Serrano recorda a "luz" da atriz



View this post on Instagram A post shared by Fernanda Serrano (@fernandaserranooficial)







Já Sofia Arruda, que contracenava com a atriz em 'Patrões Fora', garantiu: "Vamos amar-te sempre



View this post on Instagram A post shared by Sofia Arruda (@sofiaarrudagram)





Rita Ferro Rodrigues recordou quando conheceu Maria João Abreu



View this post on Instagram A post shared by ritaferrorodrigues (@ritaferrorodrigues)

João Montez recordou o talento da atriz

View this post on Instagram A post shared by Tiago Teotónio Pereira (@tiago_tp)



Cristina Ferreira reagiu à morte da atriz





View this post on Instagram A post shared by Cristina Ferreira (@dailycristina)

Jessica Athayde mostrou-se smocionada



View this post on Instagram A post shared by Jessy James (@jessica_athayde)





"Não acho que haja alguém que não goste de ti", escreve Inês Aires Pereira



View this post on Instagram A post shared by Inês Aires Pereira (@ines_ap)





Daniel Oliveira agradeceu à atriz na homenagem feita nas redes sociais





View this post on Instagram A post shared by Daniel Oliveira (@daniel__oliveira)





João Maneira, que contracenou com a atriz em 'A Serra', deixou uma mensagem muito emocionada





View this post on Instagram A post shared by João Maneira (@joaomaneira.oficial)

Carolina Loureiro presta homenagem



View this post on Instagram A post shared by carolina ?? ? (@caroloureiro)

Tiago Teotónio Pereira mostrou-se sem palavras



View this post on Instagram A post shared by Tiago Teotónio Pereira (@tiago_tp)





"A Cultura e o Mundo ficaram mais pobres": Cantor Agir recorda trabalho com Maria João Abreu